'ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಾಕಲೇಟ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ': ತಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಾಲಕ

India

oi-Sunitha B

ಬುರ್ಹಾನ್‌ಪುರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ತನಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಸದ್ದಾಂ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಚಾಕಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು "ಕದ್ದು" ಅವನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ವಿಡಿಯೋ: ಟಿವಿ ನೋಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ ನಾಯಿ

ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ದಾಂ ಬುರ್ಹಾನ್‌ಪುರದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಾಕಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ" ಎಂದು ಬಾಲಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಾಯಕ್‌ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

Ms ನಾಯಕ್, ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಗುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತನ್ನ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗು ಆ ಕಾಗದದ ತುಂಡಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ್ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

3-year-old gets angry with mother, goes to the police station to file a complaint, says "mother steals my toffees, put her in jail." #BacheManKeSache pic.twitter.com/AJi99stkdX

English summary

A three-year-old child in Madhya Pradesh approached the police after complaining against her mother that she was not allowed to eat chocolate, demanding the authorities to arrest the mother.