ನವದೆಹಲಿ, ಜು.14: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೆಲ್ಫ್‌ ಕಿಟ್‌ ಕೋವಿಸೆಲ್ಫ್‌ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಸೆಲ್ಫ್‌ನ ಜಾಹೀರಾತಿನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೆಲ್ಫ್‌ ಕಿಟ್‌ ಕೋವಿಸೆಲ್ಫ್‌ನ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸ್ವಯಂ ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಂಕ್‌ (ತಪ್ಪಿಸುವುದು) ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

In school I used to tell my friends to bunk a test. Now I push my friends to take the test! Because baad mein dosti yaari - pehle safety hamari :))

Covid-19 test now made easy with #CoviSelf, India’s first self test Rapid Antigen test kit. #TestYourselfByYourself @MylabSolutions pic.twitter.com/FwDpegXwxp