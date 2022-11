India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 15: ಶ್ರದ್ಧಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆರೋಪಿ ಅಫ್ತಾಬ್ ಅಮೀನ್ ಪೂನವಾಲಾ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾಳನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇನ್ನು ಅಫ್ತಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಅಫ್ತಾಬ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಶದ್ಧಾ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತಾನು ತಂಗಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೋಲಿಸ್‌ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರೈಂ ಶೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ

ಪೊಲೀಸರು ಶ್ರದ್ಧಾಳ ದೇಹದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್‌ನ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿ ಅಫ್ತಾಬ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಶ್ರದ್ಧಾಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ತಾಬ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೆಹಲಿ ಪೂಲೀಸರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ತಂದೆ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಆರೋಪಿ ಅಫ್ತಾಬ್‌ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಛತ್ತರ್‌ಪುರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ 10ರಿಂದ 12 ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಅವಳ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಫ್ತಾಬ್ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ತಂದೆಯ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಮೂಲಕ ಅಫ್ತಾಬ್ ದಾಖಲೆ ಹುಡುಕಾಟ

ಶ್ರದ್ಧಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್‌ನಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ಖಾತೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವ ಅಫ್ತಾಬ್ ವೃತ್ತಿಪರನಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಿಂದ ಅಫ್ತಾಬ್ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈತ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಅಫ್ತಾಬ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Aftab Amin Poonawalla killed his live-in partner, chopped her into 35 pieces and scattered the body parts across Delhi. Five months after committing the crime, he has been arrested.