ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ? ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವರದಿ

oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 8: ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ 125 ಜನರು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿ 90%ಕ್ಕಿಂತಲೂ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಗುಂಪು ಆಕ್ಸ್‌ಫ್ಯಾಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆಕ್ಸ್‌ಫ್ಯಾಮ್ (Oskfam)ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಕ್ಸ್‌ಫ್ಯಾಮ್‌ನ ವರದಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 125 ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 183 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 196.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. 'ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್: ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯು, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ನಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 500 ಕಂಪನಿಗಳ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ 125 ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 393 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು CO2 (ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಮಾನ)ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು 6,700 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

English summary

The report said that on average, billionaires are responsible for emitting “3 million tonnes” of carbon a year, which is “more than a million times the average for someone in the bottom 90% of humanity.” Here is how it reached its conclusions.