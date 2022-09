India

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 02: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 75 ಆಗಿರಲಿದೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮುಗಿದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪುನರಾರಂಭದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ರಿಯಾಯಿತಿಯು 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿವಿಆರ್‌ , ಐನೆಕ್ಸ್‌, ಸಿನಿಪೊಲಿಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಆಫರ್ ನೀಡಲಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಂಎಐ) ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕುದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೂಚಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಿನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾರ್ಕ್‌ನಂತಹ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 3 (ಸುಮಾರು ರೂ. 240) ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು £3 (ಸುಮಾರು ರೂ. 277) ಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

