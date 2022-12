ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದು 18 ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪತಿಯ ಬಂಧನ

India

oi-Mamatha M

ರಾಂಚಿ, ಡಿ. 18: ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಸಾಹೇಬ್‌ಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ 12 ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

22 ವರ್ಷದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ರೂಬಿಕಾ ಪಹಾಡಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕೊಂದು 18 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತ ದೇಹದ 12 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪತಿಯನ್ನು ಶಂಕಿತ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದಿಲ್ದಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

Rubika Pahadi was the 2nd wife of Dildar Ansari, he already had a wife. This was the cause of their personal dispute. Due to this, they murdered her and chopped her into pieces. The probe reveals the involvement of her husband. A probe is on: Sudarshan Prasad Mandal, DIG Santhal pic.twitter.com/C4iy08x01v