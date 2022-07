ಪಸ್ಮಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇವರ ಏಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು?

India

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 8: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇದೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಸ್ಮಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ' ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರೊಳಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಸ್ಮಂಡಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 'ಸ್ನೇಹ ಯಾತ್ರೆ'ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 'ಪಸ್ಮಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ' ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ.6ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ದೇಶದ 16ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 'ಪಸ್ಮಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ'ರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಾಗಿ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ: ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ 30 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದ ಶಾಲಾ ಬಸ್

English summary

2024 Lok Sabha Elections: Bharatiya Janata Party now wants to increase its base among Muslims as well. Prime Minister Narendra Modi himself has called the party leaders and workers for this.