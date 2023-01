1200 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸ್ತೂಪ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 12: ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್‌ಐ) ಯ ಪಾಟ್ನಾ ವಿಭಾಗವು ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾದ 'ನಳಂದ ಮಹಾವಿಹಾರ'ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರೈ ತಿಲಾ ದಿಬ್ಬದ ಬಳಿ ಉತ್ಖನನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವಾಗ 1200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಎರಡು ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಸ್ತೂಪಗಳು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಸ್ತೂಪಗಳು ಬುದ್ಧನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 4 ರಂದು ನಳಂದ ಮಹಾವಿಹಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರೈ ತಿಲಾ ದಿಬ್ಬದ ಬಳಿ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಎಸ್‌ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎರಡು ವಚನ ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾದ ಇವುಗಳು ಸುಮಾರು 1200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ (ಎಎಸ್‌ಐ, ಪಾಟ್ನಾ ವೃತ್ತ) ಗೌತಮಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಚಿಕಣಿ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಸ್ತೂಪಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಣ್ಣ ಐತಿಹ್ಯ ಸಾರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಳಂದವು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು 800 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಎಂಎಸ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ನಳಂದ ತಾಣವು 3ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 13ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ತೂಪಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ವಿಹಾರಗಳು (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು) ಮತ್ತು ಗಾರೆ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನಳಂದ ಮಹಾವಿಹಾರದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಗೆದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ನಳಂದದ ಯೋಜನೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಆಸ್ತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಹಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 220 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಮೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗಧದ ನಂದ ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ 'ನಿಂದೌರ್' ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಎಎಸ್‌ಐ ಪಾಟ್ನಾ ವೃತ್ತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

