India

oi-Naveenkumar N

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ (ಜೆಎನ್‌ಯು) 90 ಪ್ರತಿಶತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಕುಲಪತಿ ಶಾಂತಿಶ್ರೀ ಧೂಲಿಪುಡಿ ಪಂಡಿತ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪಂಡಿತ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವುಳಿದು, ಅಧ್ಯಯನದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಎನ್‌ಯು ವಿವಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕ

"ಜೆಎನ್‌ಯು ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Vice-Chancellor Shantisree Dhulipudi Pandit said on Wednesday that 90 percent of students of Jawaharlal Nehru University (JNU) maintain distance from politics but only 10 percent of students are causing trouble to the entire university due to their politics.