ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಗೊಂಡ ದೇಶ ಬಿಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ.19: ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2021ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,63,370 ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ್ದಾರೆ. ಇದು 2019 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 2019ರಲ್ಲಿ 1,44,017 ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿ 85,256 ಆಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 78,284 ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 23,533 ಮಂದಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 21,597 ಮಂದಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ 14,637 ಮಂದಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ- ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಸೂದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

"2019, 2020, 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,44,017, 85,256, ಮತ್ತು 1,63,370" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ ಮಂಗಳವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. 2019ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಜಿ ಫಜ್ಲುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

English summary

Last year in 2021, a total of 1,63,370 Indians relinquish Indian citizenship and got citizenship from other countries. This is the highest since 2019.