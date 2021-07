Hyderabad

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜು.12: ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆಯೇ?. ಪ್ರತಿದಿನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 15 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಉನ್ನತ ನಗರದ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರನೇ ಕೋವಿಡ್‌ ಅಲೆಯು ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಯುಒಹೆಚ್) ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ವಿಪಿನ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಒಐಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

''ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವುಗಳ ಮಾದರಿಯು 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ,'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

According to a top city researcher, who has analysed the metrics of infection and death rate for over 15 months the third wave appears to have set in on July 4 to be precise.