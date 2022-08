Hyderabad

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಆಗಸ್ಟ್‌ 29: ಐಕಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡ್ಡಾಯ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಆದ ಅನನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಐಕಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಐಕಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ನಿತಿನ್ ಸೇಥಿ ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಐಕಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐಕಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಣಿಪುರದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಂದರು. ನಮಗೆ ಐಕಿಯಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಸೇಥಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಕಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಚಿವ ಕೆಟಿ ರಾಮರಾವ್‌ ಸಹ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಐಕಿಯಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A journalist was allegedly racially abused at an Ikea store in Hyderabad and Ikea said it regrets the inconvenience caused to the complainant while following the mandatory billing protocol.