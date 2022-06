ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ

Guwahati

oi-Sunitha B

ಗುವಾಹಟಿ ಜೂನ್ 16: ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಗುವಾಹಟಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ರಾಜ್ಯವು 42 ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೋರಗಾಂವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎಎಸ್‌ಡಿಎಂಎ) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಕುಸಿತ ಗೀತಾನಗರ, ಸೋನಾಪುರ, ಕಾಲಾಪಹಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಜರಪಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ನಗರ, ನಬಿನ್ ನಗರ, ರಾಜ್‌ಗಢ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿಗಾಂವ್, ಹಟಿಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

New earthquakes have been reported in various parts of Guwahati amidst the continuous rain for the third consecutive day. Most of the city is underwater, officials said.