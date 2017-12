Gadag

Gururaj

Posted By: Gururaj

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Veerashaiva-Lingayat huge rally in Gadag. 8 resolutions passed in the resolution. ಗದಗದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾವೇಶ, 8 ನಿರ್ಣಯ