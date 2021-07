ವಿಶೇಷ ವರದಿ; ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ 'ಬೆಳಗುತ್ತಿಯ ಡಾನ್'

Davanagere

oi-Yogaraja G H

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜುಲೈ 14; ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಹೋರಿಯಲ್ಲ, ಈಗ 14ರ ಹರೆಯ. ಇದುವರೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹೋದಲೆಲ್ಲಾ ಜಯದ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 'ಬೆಳಗುತ್ತಿಯ ಡಾನ್' ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಹೋರಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪಡೆದ ಗಂಡುಗಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಹೌದು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಹೋರಿಯ ಸಾಧನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವುದು ಖಚಿತ. 2007ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಹೋರಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೋತಿಲ್ಲ.

ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಸನ್ ಎಂಬುವವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷ ಈ ಹೋರಿ ಸಾಕಿಸಲಹಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ‌ ಬೆಳಗುತ್ತಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ 85 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಆಭಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಿ ಬೆದರಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಹೋರಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

English summary

Know about bull at the Honnali taluk Belagutti village. It is participated in around 400 hori bedarisuva sparde. Bull famous like don on Belagutti.