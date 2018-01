ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

Chitradurga

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Lingayat became separate religion on 12th century it self, says Sanehalli Panditaradhya Shivacharya seer in Jagalur, Chitradurga district on Taralabalu Hunnime program, Monday.