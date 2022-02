ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ; ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಶಾಪ

Chikkamagaluru

oi-Veeresha H G

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 17: ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಹಿಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ ಅನ್ನುವವರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಕರು ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಪರ ಹೋರಾಟ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಾವರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾರ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಎಂಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ನಗರದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಜಾಬ್ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ: ಫೆ.23ರವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸಿ

English summary

Muslim students and parents in Chikkamagaluru have said that we need a hijab, hijab is more important than education.