ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 391 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ

Chikkamagaluru

oi-Veeresha H G

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌, 11: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಾಹುತಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಪೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ 391 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 945 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿ ಆಗಿವೆ. 71 ಮನೆ ಪೂರ್ಣ ಹಾನಿ, 386 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿ, 468 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 9,815 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ 3,499 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಅಡಿಕೆ 353 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಆಲೂಗೆಡ್ಡ 870 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ 277 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅನಾಹುತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ದುರಸ್ಥಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ವರುಣನ ಅಟ್ಟಹಾಸ; ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 512 ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 329 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಹಾಳಾಗಿದೆ. 327 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು 1,278 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ.

English summary

Even though less rainfall is received, the Chikkamagaluru district has seen heavy flooding. It is estimated that the district has got loss of Rs 391 crore due to the rainfall this season. know more,