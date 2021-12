ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರವೂ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ!

Chikkaballapur

oi-Mahesh Malnad

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರವೂ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿತ್ತು. ಬಂಡಹಳ್ಳಿ, ಆರೂರು, ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ಭೋಗಪರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿತ್ತು. ಗುರುವಾರದಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಪೆರೇಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಲಘು ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪ ಕೇಂದ್ರ(NCS) ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದೆ.

ಗುರುವಾರದಂದು ಪೆರೇಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.16ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ NCS ನೀಡಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 2.9 ಮತ್ತು 3.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಲೇ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಲುಗಾಡಿದವು ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಗಾ ಕೇಂದ್ರ(KSNMDC) ನಿನ್ನೆಯೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

Two Earthquakes of Magnitude 2.9 & 3.0 in Chikkaballapur Dist. were recorded by KSNDMC Network on 22 Dec 2021.

Community need not Panic as the intensity observed is low and not destructive. pic.twitter.com/qc8x2xZi5V