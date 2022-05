ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಜೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್

Chennai

ಚೆನ್ನೈ, ಮೇ 12: ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಸಿಜೆಐ ರಮಣ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ವಿ. ರಮಣ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ವಿನಂತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ಹೊರತಾಗಿ ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಧುರೈ ಪೀಠದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತಮಿಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, "ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜದ, 'ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ'ಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. "ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿಶಾಲ-ಆಧಾರಿತ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗುಂಪು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗುಂಪು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಬಹುವಿಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, "ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಾದಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ:

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಂವಿಧಾನದ 32 ನೇ ವಿಧಿಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸವಲತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. "ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು:

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 25 ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿದ್ದರೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂವಿಧಾನದ 130ನೇ ವಿಧಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು 2004, 2005, 2006, 2008ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. "ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೀಠಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪೀಠಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ."

ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ:

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ಹೊರತಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಸಮಾನರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ - ನಾಲ್ಕು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿ ಏನು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯೇ? ಎಂದು ಪಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ರಾಜ್ಯವು ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಭಾಷಾಂತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು "ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" "ಆದರೂ, ಇದು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಂದಿನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತಮಿಳನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಧುರೈನಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಪೀಠದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Chief Minister M.K. Stalin has written to Prime Minister Narendra Modi and Supreme Court Chief Justice N.V. Ramana to reiterate three demands: maintain social diversity and social justice in the appointment of judges in the Supreme Court and the High Courts, to establish regional benches of the Supreme Court and to declare Tamil as the official language of the Madras High Court.