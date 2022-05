ನಿರ್ಮಲಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಎಂದ ಸಚಿವ!

Chennai

ಚೆನ್ನೈ, ಮೇ 24: ತಮಿಳುನಾಡು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಳನಿವೇಲ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು 60,000 ರಿಂದ 40,000 ಕೋಟಿಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ನಮ್ಮ ತಲಾ ಆದಾಯವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu finance minister Palanivel Thyagarajan verbal attack aganist union finace minister Nirmala Sitharaman. People who are doing badly for his state to encourage the states to cut their tax on petrol and diesel.