ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ಏನಿದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಳನಿವೇಲ್ ತರಾಟೆ

Chennai

oi-Punith BU

ಚೆನ್ನೈ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 18: ತಮಿಳುನಾಡು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಳನಿವೇಲ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಳನಿವೇಲ್‌ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಒಂದೋ ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ನೀವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಅಥವಾ ನಮಗಿಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದ್ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ನಿಜವಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಎಂದು ಸಚಿವ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan took a swipe at the central government for criticizing the freebies and asked on what basis the state governments should follow your policy.