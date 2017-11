2ಜಿ ಹಗರಣದ ತೀರ್ಪಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕರುಣಾನಿಧಿ-ಮೋದಿ ಭೇಟಿ

ಚೆನ್ನೈ, ನವೆಂಬರ್ 6: ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೇರು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಡಿಎಂಕೆ ವರಿಷ್ಠ ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಾಳೆ 2ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಹಗರಣದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ : ಮೋದಿ

ದಿನತಂತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ 75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಂತರ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ಕರುಣಾನಿಧಿ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಎನ್ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರ ಕೈಕುಲುಕಿ ಮಾತನಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮಾತಕತೆಯ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲ.

ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜತೆಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೆರೆದವರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನಿವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

