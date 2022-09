ಭಕ್ತನಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ: 45 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ

Chennai

ಸೇಲಂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4: ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸು, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದು ಕಾಸು ಕೂಡಿಸಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಟಿಟಿಡಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ, ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಈಗ ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ದರ್ಶನ/ಪೂಜಾ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅದು 'ಸೇವೆಯ ಕೊರತೆ' ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 45 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ, ಸೇವೆಗೆ ಹಲವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತ ಕೆ. ಆರ್. ಹರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎನ್ನುವವರು 2006ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 12,250 ರುಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಹರಿಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು.

Arrange seva darshan or pay Rs 45 lakh compensation to devotee, consumer court tells Tirupati Tirumala Devasthanam. It directed the Tirupati Tirumala Devasthanam (TTD) to either arrange a new date for the prestigious Melchat Vastram Seva to a devotee who had booked it 16 years ago or pay Rs 45 lakh as a compensation for “deficiency in service and mental agony.”