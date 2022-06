ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಸೇರಿ ಐವರು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

Chennai

ಚೆನ್ನೈ, ಜೂ. 4: ಜೂನ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆಯ 3 ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆಯ ಎಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ, ಆರ್. ಗಿರಿರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್‌ಎನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಸಿ ವಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಧರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಧಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ತನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿತು. ಡಿಎಂಕೆಯ ಟಿಕೆಎಸ್ ಇಳಂಗೋವನ್, ಆರ್‌ಎಸ್ ಭಾರತಿ, ಕೆಆರ್‌ಎನ್ ರಾಜೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಎ ನವನೀತಕೃಷ್ಣನ್, ಎಸ್‌ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಎ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು 15 ರಾಜ್ಯಗಳ 57 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅವಧಿ ಜೂನ್- ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 6 ಮಂದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪಕ್ಷವಾದ ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಮರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡರು.

ಈ 57 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಜೂನ್ 10 ರಂದು ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮೇ 12 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಜೂನ್ 21 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರ ನಡುವೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಸೋನಿ, ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಲಿ ಇರುವ 57 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 11 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ತಲಾ ಆರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಐದು ಬಿಹಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಿಂದ ತಲಾ ಮೂವರು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಪಂಜಾಬ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

All six candidates from Tamil Nadu, who submitted their nominations to the Rajya Sabha, were unanimously elected by the authorities on June 3, including three nominees of the ruling DMK.