30 ಕೋಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ! 3 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ! ಈ ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಸಹ ಇವೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪವಾಡ..!

ರಾಮನಾಥಪುರ ಜೂನ್ 22: ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಬನ್ ಟ್ರಾಲರ್ ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಬೇಧದ ಸೂರ್ಯ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೀನುಗಳು 3,000 ಕೆ.ಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ.

ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯು 104 ಜಾತಿಯ ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳು, 147 ಜಾತಿಯ ಕಡಲಕಳೆ, ಸಮುದ್ರ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಸಮುದ್ರ ಶಂಕುಗಳು, ಸಮುದ್ರ ಆಮೆ, ಸಮುದ್ರ ಕುದುರೆ, ಡಾಲ್ಫಿನ್, ಅಳಿಲು, ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯ ಸನ್ ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಬೇಧದ ಸೂರ್ಯ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

English summary

A rare species of sunfish caught in the trap of Pamban trawler fishermen fishing in Mannar Bay, Tamil Nadu. According to researchers, these fish weigh up to 3,000 kg and lay 30 million eggs.