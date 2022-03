ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌ ಆದ ಮುರ್ರಾ: ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಮ್ಮೆ

Chandigarh

ಕೈತಾಲ್, ಮಾರ್ಚ್ 2: ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತಳಿಯ ಮೇಲೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಎಮ್ಮೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ 15 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರ.

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈತಾಲ್‌ನ ಬುಧಖೇಡ ನಿವಾಸಿ ನರೇಶ್‌ ಎಂಬುವವರ ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಸದ್ಯ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಾದ ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಮ್ಮೆ 33.8 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಎಮ್ಮೆ ಈ ಎಮ್ಮೆಯಷ್ಟು ಹಾಲು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸುಲ್ತಾನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಲವಾದ ಈ ಎಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ 33.8 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಎಮ್ಮೆ ಮಾಲೀಕ ನರೇಶ್ ಆ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮಾರಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ನೀಡುವ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇದೀಗ 33.8 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರು 'ರೇಷ್ಮಾ'. ಇದರ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಬೇಕು. ಅದರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ 10 ರಿಂದ 9.31 ಆಗಿದೆ. 'ರೇಷ್ಮಾ' ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

