ವಿಡಿಯೋ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದ ಜನತೆ

Chandigarh

oi-Sunitha B

ಚಂಡೀಗಢ, ಆಗಸ್ಟ್ 13: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವು 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಮಾನವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 'World Largest Human Image of a Waving National Flag' ಗಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜನರು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

#WATCH Playout via ANI | Guinness World Record attempt of the largest human image of a waving national flag, in Chandigarh. https://t.co/D0OrsXuZde

ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ' ಆಚರಿಸಲು 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ' ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದ 15 ರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ತಿರಂಗಾ' ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅನೇಕರು 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ' ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಫಲಕದ ಬಣ್ಣವು ಭಾರತ ಕೇಸರಿ (ಕೇಸರಿ) ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಫಲಕವು ಭಾರತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದ ಫಲಕವು ಬಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ಸಮಾನ ಅಂತರದ ಕಡ್ಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇವಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಕೊರೆಯಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಫಲಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು.

ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆಯು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 450 x 300 ಎಂಎಂ ಗಾತ್ರದ ಧ್ವಜಗಳು ವಿವಿಐಪಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ, ಮೋಟಾರ್-ಕಾರುಗಳಿಗೆ 225 x 150 ಎಂಎಂ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ 150 x 100 ಎಂಎಂ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಗುರು ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿ‌ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ | *Cricket | OneIndia Kannada

English summary

Video: The people of Chandigarh are ready to make the world's largest tricolor flag, which is recorded in the Guinness Book of Records.