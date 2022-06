ಮೇ 29 ರ ಮೊದಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂಚು

Chandigarh

oi-Sunitha B

ಚಂಡೀಗಢ್ ಜೂನ್ 22: ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಮೇ 29 ರ ಮೊದಲು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಧು ಹತ್ಯೆಯಾಗುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಮೇ 27 ರಂದು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ್ ಫೌಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ್ ಫೌಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಘಟಕದ ಮೂಲಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

"ಮೇ 27 ರಂದು ಸಿಧು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬೊಲೆರೊ ಮತ್ತು ಕರೋಲಾ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಸಿಧುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಧು ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶೂಟರ್‌ನ ಕಾರು ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮೂಸೆವಾಲಾ ಅವರ ಕಾರು ಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶೂಟರ್ ಕಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಿಯವ್ರತ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

English summary

Sidhu Moose Wala murder case: Politician and Punjabi singer Sidhu Moose Wala could have been killed on May 27, two days before he was assassinated, sources in the Special Cell of Delhi Police.