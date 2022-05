ಗುರುಗ್ರಾಮ್: 14ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸೈನರ್

Chandigarh

oi-Sunitha B

ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮೇ 24: ಗುರುಗ್ರಾಮ್-ಫರಿದಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ 14 ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಾಲ್ ಮೂಲದ ಚಾರು ಖುರಾನಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

5 ರೂ. ಗುಟ್ಕಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ

ಅವಳು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗ್ವಾಲ್ ಪಹಾರಿಯ ವ್ಯಾಲಿ ವ್ಯೂ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 14ನೇ ಮಹಡಿಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಚಾರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೂಸೈಡ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಹಂತ -1 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ

COOJ Mental Health Foundation (COOJ)- 0832-2252525, ಪರಿವರ್ತನ್- +91 7676 602 602, Connecting Trust- +91 992 200 1122/+91-992 200 4305 or Sahai- 080-25497777/ SAHAIHELPLINE@GMAIL.COM

English summary

A 25-year-old fashion designer Charu Khurana has died after jumping from the 14th floor of a building where he lived on Gurugram-Faridabad Road, police said on Tuesday.