ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರ ಯಾವುದು?

Business

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ, ಜೂ.29: ಮರ್ಸರ್‌ನ 2022 ರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಮುಂಬೈ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರವಾಗಿದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 127ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರವಾಗಿದೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ನಂತರ ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್‌ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ

ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿ (155), ಚೆನ್ನೈ (177), ಬೆಂಗಳೂರು (178) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ (192). ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ 201 ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 203 ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರವೆಂದು ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜ್ಯೂರಿಚ್, ಜಿನೀವಾ, ಬಾಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನ್, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್, ಯುಎಸ್‌ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಜಪಾನ್‌ನ ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ ದುಬಾರಿ ನಗರವೆನಿಸಿವೆ.

ಕ್ಯೂಸ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 114ನೇ ಉತ್ತಮ ನಗರ

ಮರ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಐದು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 227 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಂತಹ ಇತರ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವು ಹಾಲು, ಬ್ರೆಡ್‌ಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

According to Mercer's 2022 Cost of Living Survey, Mumbai is the most expensive city for migrants in terms of living costs and housing costs in India.