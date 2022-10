Business

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13: ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪ್ರೋ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ ಥಿಯೆರಿ ಡೆಲಾಪೋರ್ಟೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷಾದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿಪ್ರೋನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಯೂ 2 ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಾಪೋರ್ಟೆ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಪ್ರೋ ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದಗಳಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಎನಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಹೊಸ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಪ್ರೋಗೆ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪಕ್ಕದವರ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ವಿವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

