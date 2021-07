ವಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಸಾಧ್ಯ!

Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 11: ವಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಕೋವಿನ್ ಜತೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು.

ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಅಪಾಯಿಂಟ್‍ಮೆಂಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿಐ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕೋವಿನ್ ಆ್ಯಪ್‍ನ ಸ್ಲಾಟ್ ಪತ್ತೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿ ಆ್ಯಪ್ ಜತೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಲಾಟ್‍ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ವಿ ಆ್ಯಪ್‍ನಲ್ಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೂಡಾ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದೀಗ ತನ್ನ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್‍ಮೆಂಟ್‍ಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‍ನಿಂದಾಚೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ವಯೋಮಾನ, ಲಸಿಕೆ ಹೆಸರುಗಳು (ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ 5, ಡೋಸ್, ಪಾವತಿಯ ಲಸಿಕೆ/ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಹೀಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್‍ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್‍ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ವಿ ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದೀಗ ಲಸಿಕೆ ಸ್ಲಾಟ್‍ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಸುಲಭ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

* "ಗೆಟ್ ಯುವರ್‍ಸೆಲ್ಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ" ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

* ಲಸಿಕೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಹುಡುಕಿ

* ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಕೋವಿನ್ ಪೋರ್ಟೆಲ್‍ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

English summary

Vi has integrated the CoWin App’s slot finder on the Vi App for its customers. Vi users can search for available vaccine slots and set notification alerts on the Vi App itself.