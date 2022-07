ಏರಲಿದೆ ಚಹಾ ಬೆಲೆ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೀ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ

Business

ಗುವಾಹಟಿ, ಜುಲೈ. 27: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಟೀ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿ ಟೀ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಜಿಟಿಎಸಿ) ಚಹಾದ ಆಗಮನವು ಸುಮಾರು 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಗುವಾಹಟಿ ಟೀ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 90.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 103.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿ ಬೆಳೆ (ಚಹಾ) ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಗುವಾಹಟಿ ಟೀ ಹರಾಜು ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಘದ (ಜಿಟಿಎಬಿಎ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿಹಾನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಾವು ಸುಮಾರು 39 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು 2021ರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಮೇ 2022ರವರೆಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 38.90 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿ ಟೀ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಚಹಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಹಾದ ಮೇಲೆ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ 15-20 ರೂ.ಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಚಹಾಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಿಂತ 50 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಹಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತುದಾರರಿಂದಲೂ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

