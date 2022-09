ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಹೋಮ್‌ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಟಿಸಿಎಸ್‌

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 19: ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ಟಿಸಿಎಸ್) ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ 20% ಟಿಸಿಎಸ್‌ (6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು) ಕಂಪನಿಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈಗ ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಟಿಸಿಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ 70% ಮಿಲೇನಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2025ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವ ತರ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸತನ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಅನುಸರಣೆ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎನ್ ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಿಸಿಎಸ್ ತನ್ನ 25/25 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಜನಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

