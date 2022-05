ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ; 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಟಾಟಾ!

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 18: ಟಾಟಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 103 ಶತಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮೂಹದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ವಿಭಾಗ, ದೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದೆ ಮತ್ತು 5 ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವಿಷಯ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಟ್ಲಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು 8 ಗಂಟೆಯ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಲಿವರ್ ಪಿಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿಸೋಜಾ ಹೇಳಿದರು.

2020ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಟಾಟಾದ 153 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ನೌರಿಶ್‌ ಕೋ ಬೆವರೇಜಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯರಾದ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 60 ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಾಟಾ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಂತರ ಭಾರತವು ಪುನಃ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಹೊಸ ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು, 26 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 268 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಯುಸ್‌ ಕಾಫಿ ಬೆಹೆಮೊತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್‌ಬಕ್ಸ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸೋಜಾ ಹೇಳಿದರು.

"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ದೂರ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಆಟವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ-ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಲಿವರ್‌ನ ಇಂಡಿಯಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಡಾಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಮಾರು 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾಗಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ ಎಂದರು.

ಟಾಟಾ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರಕು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ "ನಿಗ್ಲಿಂಗ್" ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಮುಖ ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ರಫ್ತುದಾರನಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯು ಚಹಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯು ಅದರ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ, ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. "ಈಗ ಗೋಧಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ, ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಇದೀಗ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

TATA wants to acquire it's position in the competitive consumer goods sector and the issue of buying five brands is now under discussion.