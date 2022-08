ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ; ಕಾರಣ ಏನು ತಿಳಿಯಿರಿ?

Business

oi-Minuddin Nadaf

ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪು ದೇಶದ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈ ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಹೌದು ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಳಸುವ ಉಪ್ಪು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಹದಗೆಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪಿನ ತಯಾರಕರಾದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದರೆ ಯಾವಗ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

