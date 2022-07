ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಳಿಸಿ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾಠ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 4: ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ತೊಡರುಗಾಲುಗಳಂತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾಠ ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಖರ್ಚನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ ಎಂದು ಈ ಆರ್‌ಬಿಐ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಿಹಾರ, ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಹರ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ವಿ. ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು, ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಸಿಗರೇಟು ಮದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು.

Union government has raiseed an alarm and suggest material changes in the states’ spending to prevent a situation of default because of revenue deficit.