Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 5: ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 7,350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬುಧವಾರದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಬೆನಿಯೋಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ನ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಬೆನಿಯೋಫ್, ಬ್ರೆಟ್ ಟೇಲರ್ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕೈಕ ಸಿಇಒ ಆದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಲುಗುತ್ತಿವೆ ಕಂಪನಿಗಳು: ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ- ಮತ್ತೆ ನೌಕರರ ವಜಾ

ವಜಾಗೊಂಡ ನೌಕರರು ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳ ವೇತನ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ವೃತ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೆನಿಯೋಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆನಿಯೋಫ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋಕರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿದ ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೆಡ್‌ಬುಷ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಡಾನ್ ಐವ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The latest round of job cuts in the tech industry has begun as software corporations embark on another round of cost-cutting. Salesforce is laying off 10 percent of its workforce, or more than 7,350 employees.