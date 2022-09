Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 29: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಎನ್ನತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಐಟಿ ದೈತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್, ಇತರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಬಳದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ವೀಕ್‌ಡೇ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಐಟಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್, ಕೆಲವು ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವೀಕ್‌ಡೇ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಬಳದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಎಡವಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇರ್‌ಚಾಟ್, ಕ್ರೇಡ್‌, ಮೀಶೋ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ವಿಪ್ರೋ, ಟಿಸಿಎಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 47 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ರೇಡ್‌ ಮತ್ತು ಮೀಶೋ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಂತರದ ಕಂಪೆನಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವು 40 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 39 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಸಂಬಳವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ.

4 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸುವ ಟಿಸಿಎಸ್, ವಿಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಸೇವಾ ಆಧಾರಿತ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಂಬಳದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳು ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಬೈಜುಸ್, ಫ್ರೆಶ್‌ವರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ವಿಕರ್ ಮತ್ತು ಶಾಪ್‌ಕ್ಲೂಸ್‌ಗಳಂತಹ ದೇಶದ ಅಗ್ರ ಯುನಿಕಾರ್ನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 50,000 ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವೀಕ್‌ಡೇ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು Shopcules ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜೋಮೆಟೊ, ಪೇಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 32 ಲಕ್ಷ, 22 ಲಕ್ಷ, 36 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ.

It is generally believed that software engineers are well paid in India. But this is not true in all cases. It is said that software engineers are getting the lowest salaries among IT giants.