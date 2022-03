ಯುದ್ಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು!

Business

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ರಫ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ವೋಡ್ಕಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿಕೆ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಚಹಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಮರ ಸಂಘರ್ಷ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಹಾ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾನೀಯದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಹಾ ರಫ್ತು ತಾಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುವಾಹಟಿ ಟೀ ಹರಾಜು ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿಹಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಹಾ ಉದ್ಯಮವು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ರಫ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಂತಹ ಆತಂಕವನ್ನು ಈಗ ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ಯುದ್ಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಿಹಾನಿ ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಹಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ."

ಸಿಐಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಚಹಾ ರಫ್ತು 40.17 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿದೆ, 2021 ರ ಜನವರಿ-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 744 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಹಾನಿ ಟೀ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ರಫ್ತು 30.89 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿ, ಅಂದಾಜು 558 ಕೋಟಿ, ಸಿಐಎಸ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 77 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು 1.6 mkg ಆಗಿತ್ತು (ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ); ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ 6.25 ಎಂಕೆಜಿ (ರೂ 127 ಕೋಟಿ), ಇತರ ಸಿಐಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 1.43 ಎಂಕೆಜಿ (ರೂ 29 ಕೋಟಿ) ಇದೆ ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು 46.39 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿ ಇತ್ತು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 823 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿತ್ತು.

"2021 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಚಹಾ ರಫ್ತುಗಳು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ CTC (ಕ್ರಷ್-ಟಿಯರ್-ಕರ್ಲ್) ಚಹಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. "

ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೈಜ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಂದಾಜು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಭಾರತದಿಂದ ಚಹಾ ರಫ್ತುಗಳು 2020 ರಲ್ಲಿ 207.58 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2021 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 180 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 12-13 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಬಹುದು.

