ಇ -ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟ: 2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 1,110 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿದ ಓಲಾ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ತಾಣ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ರೂ. 499 ಪಾವತಿಸಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1,100 ಕೋಟಿ ರು ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಲಾ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ ಭವೀಶ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂಬಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಲಾ ಎಸ್ 1 ಹಾಗೂ ಎಸ್ 1 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಎರಡು ಇ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ 600 ಕೋಟಿ ರು ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ(ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) ಮಾರಾಟ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಕಂಡಿದ್ದು, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭವೇಶ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೆಬ್ ತಾಣದ ಬದಲಿಗೆ ಓಲಾ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರ ಬಳಿ ಸೇರಲಿದೆ.

