ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ?

Business

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೊಬಿಲಿಟಿ ದೈತ್ಯ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭೂಮಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಸೆಲ್ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 1,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಓಲಾ 10,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

Fact check: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ EV ತಯಾರಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ?

ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ, ಈ ಕುರಿತು ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Mobility giant Ola Electric is scouting for land to set up its cell and electric car factories and is in talks with multiple states, sources said. Some states are already vying, sources aware of the matter said.