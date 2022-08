Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 22: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಅಡಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಯುಪಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವೆಚ್ಚ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಹಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹಣದ ಪಾವತಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇನ್ನು ಯುಪಿಐ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು ; ಯಾಕೆ?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುಪಿಐ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಹಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹಣದ ಪಾವತಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

The Union Finance Ministry has denied reports that the RBI will charge a fee for payments made under the Unified Payments Interface (UPI) henceforth, saying that no fee will be charged for payments made under UPI.