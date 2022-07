Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ,ಜುಲೈ.19: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಒಳಪಡದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೇರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಲಾಪವನ್ನು ಇಂದು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲ ಅವರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮುಂತಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ 5% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಿಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ದಾಲ್, ಗೋಧಿ, ರೈ, ಓಟ್ಸ್, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ಆಟ್ಟ/ಹಿಟ್ಟು, ಸೂಜಿ/ರವಾ, ಬೇಸನ್, ಪಫ್ಡ್ ರೈಸ್, ಮೊಸರು/ಲಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

It must also be noted that items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled, will not attract any GST. (10/14) pic.twitter.com/NM69RbU13I