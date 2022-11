ಸಲೂನ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ!

Business

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 7: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಈಗ ಸಲೂನ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 49% ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಲೂನ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್‌ನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಈಗ ಸಲೂನ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನೈನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ಸಿಇಒ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 49% ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 700 ಸಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಹೊಸ ಸಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3,000 ಸಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲೂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ, ಎನ್ರಿಚ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅದರ ವ್ಯವಹಾರವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

The report has quoted executives aware of the development who said Reliance Retail is in the final stage of a deal to enter a joint venture by acquiring 49 per cent stake in Groom India Salons & Spa, the company which runs Natural Salons & Spa.