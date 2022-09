ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಟಿಸ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೆಟಾ, ಗೂಗಲ್‌

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 23: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು 30 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ನೋಟಿಸ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ನೌಕರರನ್ನು ನೋಟಿಸ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ -ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗೂಗಲ್‌ನ ಪೋಷಕ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 60 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಷಕ ಕಂಪೆನಿ ಮೆಟಾ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನೆಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಟಾವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 83,553 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 60 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಏರಿಯಾ 120ನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 95 ಪ್ರತಿಶತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ವಕ್ತಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

