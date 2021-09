Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತನಿಗೆ ಎಫ್ 1 ರೇಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್, ವಿಲಾಸಿ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್‍ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಡ್ರೀಮ್‍ಫೆಸ್ಟ್' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್‍ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (ಇಎಂಐ) ಹಾಗೂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಎಂಐಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮರು ಖರೀದಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

English summary

Mercedes-Benz has launched an exciting new campaign for its Indian customers called the Dreamfest campaign. The Dreamfest campaign aims to attract prospective customers by offering attractive finance packages, buyback programmes, and low EMIs.