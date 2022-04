ಗಮನಿಸಿ: ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1ರಿಂದ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ, ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ?

Business

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 10ನೇ ಬಜೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ.

ಛತ್ರಿ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ, ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ, ಅನ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಇಂಧನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮೆಥಾನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ ಬೆಲೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಆಮದು ಮಾಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಛತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡದ ಇಂಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌, ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳು, ಸ್ಟೀಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಅವು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ....

