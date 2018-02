ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ! ಜಿಯೋಕಾಯಿನ್ ಆಪ್ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ

ಮುಂಬೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 01: ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜೇಟ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಗಳು ನಕಲಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

'ಜಿಯೋಕಾಯಿನ್ ಆಪ್‌ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಜನರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಕೋರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಹವರ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಆಪ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋಕಾಯಿನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಪ್‌ಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸದಂತೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

